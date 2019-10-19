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فن

مجلس إدارة نادى الزمالك يحضر حفل زفاف نجل هانى شاكر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
نجل هانى شاكر وخطيبته
نجل هانى شاكر وخطيبته
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نبيل العدوى
حرص عدد كبير من نجوم الفن بالإضافة إلى المستشار مرتضى منصور والفنان أشرف زكى من مجلس ادارة نادى الزمالك، واعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على حضور حفل زفاف شريف شاكر، نجل الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، من خطيبته نورهان هاني.

وشارك الهضبة عمرو دياب صديق عمره هانى شاكر ليلة زفاف نجله بوصلة غناء خاصة، فيما بدى على هانى شاكر الإهتمام بأبناء ابنته الراحلة دينا وحرص على مشاركتهم الرقص.

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء ثاني حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.
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