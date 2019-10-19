مرتضى منصور: أتمنى تنفيذ النادي الأهلي تهديده لاتحاد الكرة.. فيديو

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمنى أن ينفذ النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تهديده بعدم لعب مباراة الجونة قبل مواجهة الزمالك.



أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أتمنى أن ينفذ الأهلى تهديده ولا يلعب مباراة الجونة قبل الزمالك".



وأعلن الأهلي يوم أمس في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل المباراة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.