Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجل هانى شاكر.. عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
حرص النجم عمرو دياب على حضور فرح شقيقة الفنانة ملك قورة مريم والذى يقام بأحد الفنادق المطلة على النيل.

عمرو دياب كان قد بدأ الليلة بأحياء حفل نجل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.

حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة شهد حضور فنى وإعلامى كبير ومنهم الفنان عمرو عبدالجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر وأشرف زكي وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد.

وحضرت أيضا الفنانة ليلى علوى والتى توجهت بعد ذلك لحفل زفاف نجل هانى شاكر.


View this post on Instagram

الهضبة بقي #عمرو_دياب

A post shared by لقاء سويدان (@lekaa_swidan) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصلة غناء خاصة.. عمرو دياب يشارك في حفل زفاف نجل هانى شاكر

مجلس إدارة نادى الزمالك يحضر حفل زفاف نجل هانى شاكر

وسط أجواء أسطورية.. عمرو دياب ودينا الشربينى فى فرح نجل هانى شاكر

الليلة حبيبى.. عمرو دياب يغنى فى فرح نجل هانى شاكر.. فيديو

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

ترشيحاتنا

قطر لأ .. بشرى سارة لجماهير الزمالك عن مكان السوبر الأفريقي

تضرع للمولى عز وجل.. شاهد والد إيناس وأحمد مكي لأول مرة قبل رحيله

احتجاجات لبنان.. نادين الراسي تحرق إطارات السيارات.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب

مش هتصدق.. 3 طرق تخلصك تمامًا من انسداد المصارف

كوكا يتحدث لأول مرة عن قصة هروبه من النادي الأهلي.. فيديو

مي كساب تظهر على الهواء في شهرها التاسع وتعلق: ممكن أولد دلوقتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس نجل هاني شاكر تشعل إنستجرام بفستان زفافها

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

جمال يخطف القلوب.. عائشة بن أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا