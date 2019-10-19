بعد نجل هانى شاكر.. عمرو دياب بفرح شقيقة ملك قورة.. فيديو

حرص النجم عمرو دياب على حضور فرح شقيقة الفنانة ملك قورة مريم والذى يقام بأحد الفنادق المطلة على النيل.عمرو دياب كان قد بدأ الليلة بأحياء حفل نجل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة شهد حضور فنى وإعلامى كبير ومنهم الفنان عمرو عبدالجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر وأشرف زكي وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد.وحضرت أيضا الفنانة ليلى علوى والتى توجهت بعد ذلك لحفل زفاف نجل هانى شاكر.