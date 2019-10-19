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رياضة

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
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محمد السعيد
داعب تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشجعا لنادي الزمالك، خلال احتفالات البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركى آل الشيخ فيديو له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، يلتقط فيه صورة مع أحد مشجعي الزمالك وكتب عليه: "زملكاوي في البوليفارد وقلت ليه لو اهلاوي اتصورت معاك صورتين".

وكان تركى آل الشيخ أعلن الأسبوع الماضي، عن عن تنازله عن جميع القضايا، التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

يذكر أن تركى آل الشيخ أعلن وقوفه بجانب محمود الخطيب رئيس الأهلى بعد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، ونشر تركي فيديو يساند فيه ويدعم رئيس النادى الأهلي.


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