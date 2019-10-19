Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مستقلة قوية دون حاجة لأحد.. رسالة غامضة من درة لجمهورها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة من غلاف إحدى المجلات عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت درة، فى الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت تيشيرت أسود، وقبعة، وعلى كتفها بغبغان.

وعلقت درة على الصورة "وراء كل امرأة مستقلة قوية تقف فتاة صغيرة، كان عليها أن تتعلم الوقوف وحدها دون الاعتماد على الآخرين". 

يذكر أن آخر أعمال درة هو مسلسل "بلا دليل" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف زكى منتج سينمائى فى حواديت الشانزليزيه

درة تستكمل تصوير بلا دليل بعد انتهاء مهرجان الجونة

إنجي علاء تشارك جمهورها كواليس مسلسل بلا دليل

درة على بوستر فردي لـ مسلسل بلا دليل.. شاهد

إنجي علاء: مسلسل بلا دليل مليء بالغموض

إنجى علاء: بلا دليل عمل صعب كتابة وتمثيلا

ترشيحاتنا

بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

أخبار الرياضة.. الخطيب يظهر في التتش.. مرتضى منصور يتحدى مجلس الأهلي.. كارثة للزمالك حال عدم خوض السوبر الأفريقي

أردوغان مجرم حرب.. صور لاستخدام الفوسفور الأبيض ضد الأكراد في سوريا

ثياب الحائض الخارجية هل تعتبر نجسة؟.. علي جمعة يجيب

الأرصاد: احتمالية سقوط أمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة ..فيديو

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة