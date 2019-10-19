مستقلة قوية دون حاجة لأحد.. رسالة غامضة من درة لجمهورها

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة من غلاف إحدى المجلات عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهرت درة، فى الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت تيشيرت أسود، وقبعة، وعلى كتفها بغبغان.
وعلقت درة على الصورة "وراء كل امرأة مستقلة قوية تقف فتاة صغيرة، كان عليها أن تتعلم الوقوف وحدها دون الاعتماد على الآخرين".
يذكر أن آخر أعمال درة هو مسلسل "بلا دليل" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى.