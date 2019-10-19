مستقلة قوية دون حاجة لأحد.. رسالة غامضة من درة لجمهورها

نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة من غلاف إحدى المجلات عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهرت درة، فى الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت تيشيرت أسود، وقبعة، وعلى كتفها بغبغان.





وعلقت درة على الصورة "وراء كل امرأة مستقلة قوية تقف فتاة صغيرة، كان عليها أن تتعلم الوقوف وحدها دون الاعتماد على الآخرين".



