قصور الثقافة تستكمل مشروع الدمج الثقافي بقرى ومحافظات أسوان

أُطلقت أولى فعاليات القافلة الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال محافظة أسوان والتي تجوب خلالها مراكز وقرى المحافظة مستهدفة الأطفال في المرحلة العمرية بين ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة وذلك وتستمر حتى ٢٥ أكتوبر الجاري، والمتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل وذلك استكمالا لمشروع الدمج الثقافي للمناطق الحدودية الذى تبنته الهيئة وتهدف من خلاله لتثقيف الأطفال، تضمنت فعاليات اليوم الأول المنفذة بمجمع مدارس السلام بأبي سمبل سبعة ورش فنية تنوعت بين حكي، طباعة، كولاج، رسم، خيامية، حلي وتصنيع عرائس وماسكات قطرة مياه أفريقية إضافة إلى ورش مسرح.





تحدثت إيمان شوكت أحد المسئولين عن القافلة عن تاريخ نهر النيل الذي يعد أطول أنهار العالم حيث يقدر طوله بحوالي ٦٦٧٠ كم، وله رافدين نهر النيل الأبيض والأزرق، حيث يبدأ النهر الأبيض بالتفرع من رواندا ليصب في بحيرة فيكتوريا ويمر بعدة دول وصولًا إلي أثيوبيا، بينما يمر نهر النيل الأزرق ببحيرة تانا وتفريعة نهر ألبرت ويمر بمرتفعات هضبة الحبشة ليلتقي الرافدين في مدينة الخرطوم، كما أشارت "شوكت" إلى مرور نهر النيل بعشرة دول أفريقية يطلق عليهم دول حوض النيل ويكتمل مجرى النيل وصولا إلى مصر بفرعي دمياط و رشيد حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط، بينما نفذت "جيهان سعفان" ورشة حكي تسلط الضوء على أخطار الإسراف فى المياه بعنوان "قطرة مياة إفريقية" .





بدأ الفنان عمرو حمزة أولى ورشة تدريب الممثل لاكتشاف مواهب الطلبة والطالبات لإنتاج عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح، بالإضافة لتصنيع عروسة الأراجوز أو القفازية بنحت الإسفنج لتحديد ملامح الوجه، أما الفنان يحيى حسن فنفذ ورشة فنون تشكيلية للرسم لتأهيل التلاميذ لعمل جدارية فى ختام القافلة تجسد مظاهر الاحتفال بتعامد الشمس ومراسم استقبال الضيوف والزائرين لحضور الحفل لتبرز انتماء أطفال أسوان وتعلقهم بمحافظتهم ومدى وعيهم بتاريخ وطنهم.





نفذت أميرة سعد ورشة طباعة بالأختام لتصميم أشكال هندسية تمثل زخارف البيوت النوبية، إضافة إلى ورشة بورتريه باستخدام تقنية الكولاج بأوراق الجرائد ودمج ألوان الجواش مع أقلام "الماركر" تنفيذ غادة عبد النبى.



