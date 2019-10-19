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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن تدمير معدات دفاع جوي تركية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قواته دمرت منشآت دفاعات جوية تركية، في مدينة مصراتة، على بعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاع جوي في مصراتة، تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية".

وأضاف: "نجم عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر مخزنة في هذه المرافق".

وحذر المتحدث "الجماعات والمليشيات المسلحة" من محاولة تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.
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