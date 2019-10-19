الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تأجيل الجلسة التى كان مقررا عقدها اليوم السبت بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي.





واستقرت اللجنة على تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل حيث يتواجد هناك لأسباب عمل خاصة.



