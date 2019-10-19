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رياضة

الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:05 م
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
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منتصر الرفاعى - يسرى غازى
أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تأجيل الجلسة التى كان مقررا عقدها اليوم السبت بمقر الجبلاية لمناقشة الرد على بيان الأهلي.

واستقرت اللجنة على تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني رئيس اللجنة من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل حيث يتواجد هناك لأسباب عمل خاصة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أصدر بيانًا يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.
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