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رياضة

الزمالك يرفض رحيل كاسونجو بعد أزمة فسخ تعاقده مع الوداد المغربي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:16 م
كاسونجو
كاسونجو
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ملك موسى
رفض مسئولو نادي الزمالك رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وطلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من إدارة الكرة بالقلعة البيضاء التواصل مع اللاعب وحل مشكلته لعدم تصعيد الأمر وقيامه بتقديم شكوى ضد النادي.

ويتواجد كاسونجو في الكونغو حاليا بعد تعثر قدومه لمصر وهدد اللاعب بفسخ عقده مع الفريق بسبب التجاهل الذي يتعرض له من النادي.

كانت إدارة نادي الوداد المغربي قررت فسخ التعاقد مع اللاعب الكونغولي كاسونجو خلال الأيام الماضية بعد رفض قيده في صفوف الفريق لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق المغربي.
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