بروسيا دورتموند يقرر استبعاد سانشو من مواجهة مونشنجلادباخ

أفادت تقارير في ألمانيا بأن بروسيا دورتموند ومدربه لوسيان فافر قررا استبعاد نجم الفريق جادون سانشو من القائمة التي ستواجه بوروسيا مونشنجلادباخ.



ويمر دورتموند بفترة من التخبط في ظل تراجع نتائج وترتيب الفريق في البوندسليجا، إذ يحتل المرتبة التاسعة بعد مرور سبع جولات من المسابقة.



وذكرت "تي أونلاين" أن سانشو لن يدخل القائمة التي ستقابل المتصدر مونشنجلادباخ بالجولة الثامنة كعقاب من قبل المدرب فافر على التأخير.



وعاد سانشو متأخرًا إلى دورتموند بعد مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في لقاءات تصفيات أمم أوروبا 2020 الأسبوع الماضي، الأمر الذي رجح التقرير أنه سبب الاستبعاد.



ويحل مونشنجلادباخ ضيفًا ثقيلًا على دورتموند مساء اليوم السبت ضمن قمة لقاءات الجولة الثامنة للدوري الألماني.



