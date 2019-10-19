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تعليم

تستمر حتى الخميس.. قافلة طبية من جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة وسفاجا المركزى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
استقبلت مستشفى الغردقة العام، وسفاجا المركزى، اليوم، السبت، قافلة طبية من جامعة الزقازيق للكشف الطبى المجانى على الأهالى بمدينة الغردقة وسفاجا.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن قافلة جامعة الزقازيق تضم عدة تخصصات، وجاءت فى إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة والمديرية، وذلك لتقديم وتوفير افضل خدمة طبية علاجية لأهالى البحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن قافلة جامعة الزقازيق ستستمر فى الغردقة وسفاجا حتى الخميس المقبل وتنطلق من مستشفى القصير بعد غد الاثنين وتستمر حتى الخميس.

وتضم القافلة الطبية كلا من الدكتورة سهام الهجرسى أستاذ علاج الأورام، الدكتورة أميرة هانى مدرس علاج الأورام، الدكتور مصطفى كامل أستاذ جراحة المسالك، الدكتور أحمد الصوى أستاذ الأشعة، الدكتورة ألفت عبدالمنعم أستاذ مساعد التخدير والعناية المركزة.

كما تضم القاقلة الطبية الدكتورة مروة محمود عبدالله مدرس التخدير والعناية المركزة، الدكتور أشرف سمير عشرى مدرس مساعد الجراحة العامة والأورام، الدكتور أحمد جمعة مدرس جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد شحاتة مدرس مساعد أمراض الدم، الدكتور محمد عبدالشافى مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتورة رنا عبدالسميع عبدالقادر مدرس كلينيكال باثولوجي، الدكتورة دينا العلى مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة.

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