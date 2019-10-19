لبلبة فى ضيافة قصر السينما.. غدا

يستضيف قصر السينما بجاردن سيتى برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة "لبلبة" فى ندوة تقام غدا "الأحد".



تقام الندوة التى يديرها الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم للحديث عن المشوار الفنى للفنانة لبلبة فى السينما والمسرح والتلفزيون .



الجدير بالذكر أن آخر الندوات التى أقيمت فى قصر السينما كانت للنجم ياسر جلال وأدارها الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم .