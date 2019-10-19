Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لبلبة فى ضيافة قصر السينما.. غدا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:59 م
لبلبة
لبلبة
Advertisements
شيري نبيل
يستضيف قصر السينما بجاردن سيتى برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم الفنانة القديرة "لبلبة" فى ندوة تقام غدا "الأحد".

تقام الندوة التى يديرها الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم للحديث عن المشوار الفنى للفنانة لبلبة فى السينما والمسرح والتلفزيون .

الجدير بالذكر أن آخر الندوات التى أقيمت فى قصر السينما كانت للنجم ياسر جلال وأدارها الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصر السينما يستضيف المخرج أمير رمسيس الأحد المقبل

غدا .. سمير صبري في ضيافة قصر السينما

اليوم .. سمير صبري ضيف قصر السينما

«سينما نجيب محفوظ» بقصر سينما جاردن سيتي

غدا.. توزيع جوائز الملتقى الأول لأفلام المحاولة.. وعرض فيلم الممر بقصر السينما

ترشيحاتنا

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

يمتلك جيتارا من عظام وأمعاء الأطفال.. ماذا فعل ساحر أفريقي مع مغربي على الطريق

أم تنشر مقطع فيديو تزعم فيه وجود شبح ينام بالقرب من طفلها .. فيديو

الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

هل تلعن الملائكة الرجل الجنب في كل خطوة.. المفتي يجيب

ياسمين رئيس توضح حقيقة طلاقها من هادى الباجوري بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة