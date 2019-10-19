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رياضة

صن : رونالدو يحصل على 47.8 مليون دولار سنويا من انستجرام

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:32 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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يسرى غازى
كشفت صحيفة صن الإنجليزية عن القيمة المالية التى يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي من المنشورات على حسابه الرسمي في انستجرام.

أفادت الصحيفة البريطانية عبر تقرير على صفحاتها أن كريستيانو رونالدو يحصل على 971.8 ألف دولار لكل منشور على حسابه الرسمي في انستجرام ليصبح إجمالي ما يتقاضاه في العام الواحد نحو 47.8 مليون دولار.

لفتت إلى أن رونالدو يحصل على مبلغ مالي قدره 34 مليون دولار سنويا من نادي يوفنتوس الإيطالي فى العقد المبرم بينهما.
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