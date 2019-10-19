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فن

بـ نظارة شمس.. ماجد المصرى في أحدث ظهور.. شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:02 م
ماجد المصرى
ماجد المصرى
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محمد بدران
نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ماجد المصرى فى الصورة يرتدي تيشرت أبيض ونظارة شمس وعلق قائلًا "مساء الفل على الغاليين".

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى يُعرض حاليا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
بـ نظارة شمس.. ماجد المصرى في أحدث ظهور.. شاهد
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