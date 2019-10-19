بـ نظارة شمس.. ماجد المصرى في أحدث ظهور.. شاهد

نشر الفنان ماجد المصرى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر ماجد المصرى فى الصورة يرتدي تيشرت أبيض ونظارة شمس وعلق قائلًا "مساء الفل على الغاليين".





يذكر أن آخر أعمال ماجد المصرى مسلسل "بحر" الذى يُعرض حاليا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



