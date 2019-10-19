غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية ليدي غاغا لحادث سقوط من على خشبة المسرح مؤخرا.





وتبعا للناشطين فقد تعرضت الفنانة لهذه الحادثة في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس، عندما حاولت تأدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب من على خشبة المسرح.





واصبح الفيديو اكثر تداولا عن منصات التواصل الاجتماعي ، ومن المعروف عن ليدي انها دائما مثيرة للجدل بسبب إطلالاتها الغريبة والذي يعتبرها البعض الابشع والاغرب .







