Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تعرض المغنية الأمريكية ليدي غاغا لحادث سقوط من على خشبة المسرح مؤخرا.

وتبعا للناشطين فقد تعرضت الفنانة لهذه الحادثة في إحدى حفلاتها التي أحيتها مؤخرا في لاس فيغاس، عندما حاولت تأدية رقصة على المسرح مع أحد معجبيها، لتسقط هي والمعجب من على خشبة المسرح.

واصبح الفيديو اكثر تداولا عن منصات التواصل الاجتماعي ، ومن المعروف عن ليدي انها دائما مثيرة للجدل بسبب إطلالاتها الغريبة والذي يعتبرها البعض الابشع والاغرب .


وكانت ليدي تعتمد الالوان وتصميمات غريبة خارجة عن المألوف ، حيث دائما تتعمد لفت الأنظار من خلال مكياجها وتسريحة شعرها ليست فقط بملابسها واليكم اغرب اطلالات ليدي غاغا التي أثارت الجدل.
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا
Advertisements

ترشيحاتنا

خالد الصاوي.. أردت الإقلاع عن التدخين فأشعلت الشيشة

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مان يونايتد لـ الشناوي.. فايلر يحسم مصيره مع الأهلي.. بشرى سارة للزمالك

جماهير النجم الساحلي تتدخل لحل أزمة كوليبالي مع الأهلي

اخبار الفن | حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان.. وعمرو دياب يشعل زفاف ابن هاني شاكر

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

حكم إجهاض الجنين المشوه.. المفتي السابق يجيب| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة