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توك شو

راجعة مدرستي .. الطفلة تولاي تكذّب جماعة الإخوان بشأن انتشار الالتهاب السحائي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:58 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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هاني حسين
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقطع فيديو يرصد كذب وشائعات قنوات الإخوان والترويج لأكذوبة انتشار الالتهاب السحائي في مصر.

وعلقت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" جماعة الإخوان الإرهابية لمست في الشارع المصري أن الشعب اصبح واعيا ويرصد كذب وفبركة تلك القنوات".

كما عرضت الإعلامية عزة مصطفى، مقطع فيديو لـ الطفلة تولاي بعد شائعة اصابتها بمرض الالتهاب السحائي، ترد فيه على شائعات جماعة الإخوان الإرهابية، وقالت الطفلة: " أنا الحمد لله بقيت كويسه النهاردة وانا بحب كل حد اهتم بيا و اتصل بيا وسأل عليا".

وأضافت الطفلة تولاي، قائلة "شكرًا جدًا ليكم وأنا إن شاء الله راجعة مدرستي قريب ولصحابي و إن شاء الله هشوفهم قريب وهما كمان هيشوفوني قريب جدًا".

من جانبه قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن بعض الامراض تتشابه في تشخيصها الأوّلي، إلا أنه بعد التحاليل الطبية يتم التأكد من الحالة والتشخيص المؤكد لها
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