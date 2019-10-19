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ديني

المولد النبوي.. المفتي السابق: النبي كان ينبه دائما على شعور الانتماء وينميه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:07 م
المولد النبوي
المولد النبوي
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محمد صبري عبد الرحيم
قريبًا سيحل علينا المولد النبوي الشريف، ويسعى العلماء لتوضيح سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- العطرة، وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينبه دائمًا على شعور الانتماء وينميه، فكان إذا جيّش الجيوش وضع الأوس مع بعض، وضع همدان مع بعض، وضع الخزرج مع بعض؛ وأسمى كل قبيلة باسم هؤلاء بنو عبد الرحمن هؤلاء بنو همام وهؤلاء بنو الحارث .. وهكذا كتائب.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أنه كانت كل كتيبة تمثل ذوي القربى منهم حتى يُشعر كل واحد منهم أنه يدافع عن أهله وناسه ووطنه وأيضًا الجيش كله يدافع عن الإسلام، الذي هو دين عالمي لا يعرف العصبية، فهذا ليس من قبيل العصبية إنما هو من قبيل حب الأوطان وحب الأهل، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يربي أصحابه ويأمرنا بتربية أولادنا على هذا الشعور من الإيمان، هنا يجب أن نوجه النظر إلى تربية الأطفال على الانتماء وحب الانتماء.

وتابع: لقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نعلم السباحة والرماية وركوب الخيل وكان يأتيه الأطفال من شدة انتمائهم كابن عمر مثلًا. فرده في غزوة من الغزوات وقبله وهو ابن خمسة عشرة سنة.

وواصل: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُشعر الأطفال بالمسئولية والانتماء حتى إذا ما اشتد هؤلاء كانوا خير جند الإسلام ونحن في مرحلة تاريخية أيضًا أو في ظرف تاريخي يحتم علينا أن نعلم أبناءنا حب انتمائهم إلى أوطانهم ومقدساتهم وأنه يجب عليهم أن يتربوا على الجهاد في سبيل الله بكل معانيه. فالانتماء إلى المقدسات وإلى الأوطان فرض عين على كل مسلم ومسلمة وفرضٌ علينا أن نربي أبناءنا جميعًا على هذا.
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