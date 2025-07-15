تفسير "ويمكر الله".. الإفتاء توضح المعنى المقصود من الآية

تفسير "ويمكر الله" .. يبحث عدد كبير من قراء القرآن الكريم عن معنى وتفسير الآية الكريمة "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، وتدور أسئلة كثيرة لدى البعض عن ما المعنى أو المقصود من الآية وسبب نزولها، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

سبب نزول آية ويمكرون ويمكر الله

سبب نزول آية ويمكرون ويمكر الله هو أن كفار قريش تآمروا عليه في دار الندوة، حيث اجتمعوا يريدون المشاورة حول ما سوف يفعلونه بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فاقترح أحدهم تقييده وحبسه في بيت واقترح آخر طرده من مدينته.

وقال أبو جهل أن يجمعوا من كل قبيلة رجلًا، ويضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل ويقبل أهله بالدية، إلا أن الله -تعالى- أعلم نبيه الكريم -عليه الصلاة والسلام- بذلك، فخرج مهاجرًا من أذاهم إلى المدينة.

تفسير معنى ويمكرون ويمكر الله

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إن هذا الكلام مَسُوقٌ على سبيل المشاكلة والمقابلة كما يقول البلاغيون، وهو أسلوب لغوي بليغ جاء كثيرًا في القرآن الكريم، كقوله تعالى:﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67]، وقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ [السجدة: 14]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: 15، 16].

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر ولا بالكيد ابتداءً، وهو سبحانه منزه عن النسيان: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]، وإنما المقصود من هذه الآيات وغيرها أن الجزاء من جنس العمل، وأن هؤلاء مهما بلغوا في مكرهم وكيدهم فهو لا يساوي شيئًا أمام عظمة الله وقدرته وقهره وانتقامه وتدبيره في هلاكهم وقمع شرهم وباطلهم.

وأكدت الإفتاء أن كل ما أضافه الله تعالى لنفسه من صفاته وأفعاله فهو منزَّه عما يخطر بالبال من صفات المخلوقين وأفعالهم، وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك.