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فن

حفل ابن هاني شاكر ونادين الراسي وأحمد مكي يتصدران تريند جوجل الفن

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:27 م
زفاف ابن هاني شاكر
زفاف ابن هاني شاكر
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أحمد إبراهيم
تصدرت مجموعة من الموضوعات الفنية مؤشر البحث جوجل في مصر، من أبرزها زفاف ابن الفنان هاني شاكر، الذي أقيم مساء أمس، وحضره نخبة من النجوم، منهم عمرو دياب ودينا الشربيني وإلهام شاهين وليلى علوي وغيرهم.

وكان من الموضوعات التي تصدرت جوجل اسم الفنان أحمد مكي، بعد يوم واحد من وفاته ودفنه، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أكدت ابنته الفنانة إيناس مكي.

ومن الأسماء المتصدرة أيضا اسم الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي شاركت في المظاهرات الشعبية ضد النظام اللبناني وهي التظاهرات التي ساندها كثير من نجوم لبنان.
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