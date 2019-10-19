الشوط الأول.. مانشستر سيتي يقضي على آمال كريستال بالاس في دقيقتين..فيديو

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه نادي كريستال بالاس ، بهدفين نظيفين ،في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم مجريات النصف الأول من المباراة ، حتى تمكن البرازيلي جابريال خيسوس من تسجيل هدف التقدم للسيتيزن في الدقيقة 39 ، بعدما هرب من المراقبة الدفاعية ، وتمركز بشكل ناجح في منطقة الجزاء ، وقابل العرضية الرائعة التى ارسلها برناندو سيلفا برأسه ، واضعًا الكرة في الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.



مانشستر سيتي لم يكتف بهذا الهدف ، فبعد رأسية خيسوس بدقيقة واحدة ، بدأ كيفن دي بروين هجمة مرتدة لفريقه على مرمى كريستال بالاس ، لتصل الكرة لرحيم ستيرلنج داخل منطقة الجزاء ، وأسقط الكرة على قدم ديفيد سيلفا ، الذي سدد الكرة بنجاح في مرمى هينيساي حارس مرمى كريستال بالاس ، مسجلًا الهدف الثاني ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.