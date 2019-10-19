بطولة خالد النبوي واحمد الفيشاوي ودرة| الرقابة تجيز عرض يوم وليلة

يشارك صناع فيلم "يوم وليلة" في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي ، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري بالمغرب ، ومن المقرر عرض الفيلم الذي يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان الثلاثاء المقبل.



ويعد هذا المهرجان الثاني الذي يشارك به الفيلم ، حيث سبق وتم اختياره من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة في فعاليات الدورة المنقضية ، بعد أن تم تنظيم العرض العالمي الأول للفيلم في حفل ختام الدورة التاسعة للمهرجان ، والتي أقيمت في الفترة من 4 حتى 8 أكتوبر بالسويد.



ومن جانبهم وجه صناع الفيلم الشكر للرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل ، وأشاروا إلى ان الرقابة ذللت كل الصعاب حتى خرجت النسخة النهائية للعمل التي عرضت في مالمو بالسويد والتي ستعرض في المغرب بشكل جيد ومتميز .



يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.