غريبة جدا .. إعلامي يكشف طريقة تعامل المعزول مرسي مع سد النهضة





مشددًا على أن اليوم مصر العفية القوية العفيفة النبيلة الشريفة تخوض معركة وسلسلة من المفاوضات على قدم المساواة وفيها عدل وحق وتفكير.



واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، حديث الإخوان عن أزمة سد النهضة وتهويلها، مؤكدًا أن مصر دولة كبيرة، ولديها رئيس محترم يقدر الموقف، ولدينا طاقم يعمل بوعي، ولدينا تحديات ومزايدات كثيرة، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا خلال أسبوع للاتفاق حول موضوع سد النهضة الإثيوبي.



وشدد: على أن إعلام الإخوان يشبه فتيات الليل، في حديثهم عن أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن أحداث 2011 السبب في أزمة سد النهضة، وتصريح الرئيس السيسي، أن مصر عرت كتفها وكشفت ضهرها في 2011 تعبير عن ألم؛ لكون ما حدث في 2011 وحتى عام 2013 مؤلما على ظهر مصر، والإخوان العرر عروا مصر باجتماعهم الفاضح حول سد النهضة، معقبًا: "مصر تعرى ضهرها بهذا الاجتماع بين مرسي وبعض الغوغائية الذين فكروا في حل سد النهضة بفضيحة تاريخية لن يمحيها التاريخ".



وتساءل: "كيف أدار مرسي ملف سد النهضة، تحدث عن أننا سوف نتضرع لله ونرفع يدنا بالدعاء حتى تزداد مياه النيل"، وعرض جزء من الاجتماع الذي عقده المعزول الراحل محمد مرسي، عن سد النهضة، وتم إذاعته على الهواء مباشرة، معقبًا: "إيه علاقة الناس دي بأزمة سد النهضة، في هذا اليوم تم تعرية مصر الذي تحدث عنها السيسي بألم، فهذا الاجتماع يعتبر فعلا فاضحا في الطريق العام".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، مؤكدًا أنه مطمئن طالما أن الشعب المصري يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد.