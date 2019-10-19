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رياضة

تأكد إصابة نجم بايرن ميونخ بالرباط الصليبي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما مع المنافس العنيد أوجسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "إمبولس أرينا".

وكشف مدرب بايرن ميونخ الألماني نيكو كوفاتش أنه لاعب فريقه نيكلاس سولي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعانى سولي من إصابة قوية في الركبة اليسرى في مباراة فريقه اليوم السبت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني و لم يستطع إكمال اللقاء بسببها و غادر الميدان بعد 12 دقيقة فقط من صافرة البداية.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد نادي أوجسبورج إلى النقطة 6 في المركز الخامس عشر.
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