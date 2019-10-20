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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بـ18.75 مليار جنيه .. اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تبيع وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.75 مليار جنيه.

تأتي عمليات بيع أذون الخزانة ضمن إجراءات الوزارة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة وتدبير احتياجاتها التمويلية.

قالت وزارة المالية إن البنك المركزي المصري سيتولى مهمة بيع أجل 91 يوما بـ 9 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ9.75 مليار جنيه.

وتسعى الوزارة لاقتراض مبلغ 42 مليار جنيه من البنوك عبر أدوات الدين العام بـ3 عطاءات سيتم طرحها في الأسبوع أولها اليوم الأحد.
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