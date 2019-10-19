الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يفوز على كريستال بالاس 2-0 ويزاحم ليفربول على الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





سيطر لاعبو مانشستر سيتي على معظم مجريات النصف الأول من المباراة ، حتى تمكن البرازيلي جابريال خيسوس من تسجيل هدف التقدم للسيتيزن في الدقيقة 39 ، بعد ما هرب من المراقبة الدفاعية ، وتمركز بشكل ناجح في منطقة الجزاء ، وقابل العرضية الرائعة التى أرسلها برناندو سيلفا برأسه ، واضعًا الكرة في الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.





مانشستر سيتي لم يكتف بهذا الهدف ، فبعد رأسية خيسوس بدقيقة واحدة ، بدأ كيفن دي بروين هجمة مرتدة لفريقه على مرمى كريستال بالاس ، لتصل الكرة لرحيم ستيرلنج داخل منطقة الجزاء ، وأسقط الكرة على قدم ديفيد سيلفا ، الذي سدد الكرة بنجاح في مرمى هينيساي حارس مرمى كريستال بالاس ، مسجلًا الهدف الثاني ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي ، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص ، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.



