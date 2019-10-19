Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوط أول.. الزمالك يتقدم بثنائية على المقاولون والحكم يشهر إنذارين|فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:56 م
مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب
Advertisements
يسرى غازى
أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى.

بدأ اللقاء بهجوم زملكاوي وباغت المقاولون دفاعات الأبيض ومرر محمد سالم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح مدافعى الزمالك فى إبعادها عن منطقة الجزاء.

شن لاعبو الزمالك العديد من الهجمات وحصل فى الدقيقة الخامسة محمد أوناجم على ضربة حرة بعدما ارتكب مدافع ذئاب الجبل خطأ ضده وأهدر فى الدقيقة السادسة فرجاني ساسي فرصة تسجيل هدف أول بعدما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء سددها برأسه فى غيبة دفاعات المقاولون وتعلو عارضة حارس مرمى المنافس.

وفى الدقيقة 12 أحرز محمد سالم هدف المقاولون الأول بعدما استغل أخطاء دفاعات الأبيض وتلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها فى شباك محمد عواد حارس الزمالك.

نجح فرجاني ساسي فى إدراك التعادل وسجل هدف التعديل للزمالك بعدما تلقى تمريرة من ضربة ركنية سددها برأسه وتسكن شباك حارس ذئاب الجبل.

باغت لاعبو الزمالك فى الدقيقة 20 دفاعات المقاولون ومرر محمد أوناجم كرة الى حمدى النقاز الذى أرسلها داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه تعلو عارضة حارس المقاولون العرب.

وسدد فى الدقيقة 26 أحمد سيد زيزو كرة قوية بعدما تسلم تمريرة من محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء سددها أعلى عارضة حارس ذئاب الجبل.

أحرز في الدقيقة 34 أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من مجهود فردى سكنت شباك حارس ذئاب الجبل.

أشهر فى الدقيقة 40 الحكم الدولي محمود البنا البطاقة الصفراء ضد شكرى نجيب بعد عرقلته للاعب الزمالك محمد أوناجم وتعرض فرجاني ساسي فى الدقيقة 42 إلى الإصابة فى الوجه بعد اصطدامه بأحد لاعبي المقاولون العرب ونشبت مشادة بين حمدى النقاز وأحمد الشيمى لاعب ذئاب الجبل نجح حكم اللقاء فى إنهائها سريعا ومنح إبراهيم صلاح لاعب المقاولون على بطاقة صفراء للاعتراض على القرارات التحكيمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. هدف وحيد.. 4 إنذارات وفرص ضائعة فى الشوط الاول

شاهد.. مشادة بين لاعبى الزمالك والاتحاد فى كاس مصر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. العارضة تنقذ سيد البلد من هدفين وإنذار وحيد بـ الشوط الأول

اللجوء للوقت الإضافي.. انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد بالتعادل 0 - 0 في مواجهة مثيرة

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

ترشيحاتنا

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

تجديد حبس ربة منزل وعامل 15 يوماً فى قضية مقتل سكلانة بالدقهلية

الرأي العام منعني.. أول تعليق من محامي قاتل شهيد الشهامة بعد الانسحاب من القضية

النواب يزف بشرى للمواطنين بشأن إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين

هعمل أي حاجة عشانكم .. مرشح سابق بالأهلي ينشر رسالة كهربا للجماهير|فيديو

مدرب الزمالك السابق يطالب ميتشو بإعادة حساباته قبل مواجهة جينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح أكبر تجمع رقمى فى العالم جوتا جوتى بالمركز الكشفي

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة