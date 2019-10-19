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محافظات

استبعاد المديرة.. القصة الكاملة لاحتجاز طفل في مدرسة بمدينة طنطا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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احمد علي
قرّر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية اليوم استبعاد مديرة مدرسة العجيزي، للتعليم الأساسي لاتهامها بإغلاق المدرسة على تلميذ بالصف الثاني الابتدائي أثناء بحثه عن شقيقته التلميذة بنفس المدرسة.

وأفاد مسئول بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أن الواقعة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة.

وتوجّه وكيل الوزارة إلى المدرسة وتم أصطحاب التلميذ إلى أسرته، وصل للمنزل قبل أخته".

وأصدر ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى مدير إدارة شرق طنطا التعليمية بضرورة فتح التحقيق في واقعة العثور على تلميذ صغير محبوسا بمدرسة العجيزي بـ طنطا.

وكانت حالة من الرعب والخوف الشديدين قد انتابت طالب بمدرسة العجيزي خلال فعاليات الفترة المسائية اليوم السبت عقب إغلاق الباب الحديدي بالمبنى عليه بمفرده وانصرف جميع العاملين والإدارة دون أن يره أحد. 

وتمكن أحد المواطنين من إنقاذ الطالب عقب سماعه صوت صراخه خلف البوابة الحديدية وتم إخطار الجهات المعنية بالواقعة من جانب الأهالي.

ونجح المنقذ من قفز اسوار المدرسة وقام بالاتصال بشرطة النجدة خوفا من ان يقوم بكسر البوابة ويقع تحت مسئولية قانونية. 

وباشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها وتبين ان التلميذ يدعي على كمال بالصف الثاني الابتدائي وتم استدعاء مدير المدرسة والعاملين وإخطار التربية والتعليم لبدء التحقيق في الواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
استبعاد المديرة.. القصة الكاملة لاحتجاز طفل في مدرسة بمدينة طنطا
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