1 نوفمبر.. نداء شرارة تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

تشارك الفنانة نداء شرارة هذا العام، في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية الـ 28، وتمثل بلدها الأردن بإحيائها حفل غنائي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفّار يوم 1 نوفمبر على مسرح الجمهورية ضمن فعاليات المهرجان، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.





وقالت نداء في تصريحات صحفية :"لي الشرف بأن اكون متواجدة في هذا المهرجان العريق .. وأمثل بلدي الاْردن الحبيب في هذا الحفل الراقي والحدث التاريخي المستمر .. في كل عام في بلدي الثانية الحبيبة الغالية مصر للمرة الثانية وليلة من الطرب الجميل".



