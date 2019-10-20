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رياضة

شيكابالا أبرزهم .. أمير مرتضى يتحدث عن إصابات لاعبي الزمالك والصفقات الشتوية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
شيكابالا
شيكابالا
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حسن العمدة
كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن بعض الأزمات التي تواجه ميتشو المدير الفني بعد الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا .

وقال أمير إن محمد حسن يتبقى له 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها مردفا تلك الظروف التي تعرضنا لها كانت سببا في الهجوم عليه الجهاز الفني، موكدا أنه أمام النقص العددي في وسط الملعب اضطر ميتشو للتغيير في مراكز بعض اللاعبين.

وأضاف "عبدالله جمعة وعمر السعيد تعرضا للإصابة في معسكر المنتخب الوطني الأخير، ومن الممكن أن رغبتهما في إثبات أنفسهما وبذل مجهود زائد مع المنتخب بعد ضمهما لأول مرة هو السبب وراء الإصابة وهي ليست خطيرة في النهاية وتكفيها راحة لمدة أسبوع وجاهزين أمام جينيراسيون فوت السنغالي، ومحمد عبد الغني سليم لكن ميتشو فضل إراحته لأطول فترة بسبب إصابتين عضليتين له لضمان عدم تكرار الإصابة".

وأشار إلى أن آخر مباراة للزمالك ستكون أمام بطل السنغال وبعدها توقف بطولة الدوري ومباراة إنبي لن تقام قبل التوقف في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

وحول انتقالات الشتاء "الكلام مبكر جدًا، وهناك لاعبين لم يشركوا من الأساس حتى الآن والأولوية لنا هو التجانس بين اللاعبين في الوقت الحالي والوصول إلى أفضل تشكيل وتطبيق تدوير بشكل صحي والاستفادة من الجميع".

وواصل "هناك تدعيمات اضطرارية ومنها وسط الملعب بعد إصابة محمود عبد العزيز لسد النقص".

وأشار إلى أن شيكابالا تعرض للإصابة في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج منفرد له، وبنسبة كبيرة سيغيب عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي لمنحه أكبر قدر من الراحة.
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