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رياضة

بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تطير إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتشرت صور وفقًا لتقارير صحفية عن تحرك بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى القاهرة لمواجهة فريق الزمالك يوم الخميس المقبل، والمقرر إقامته وفقًا لـ "الكاف" على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وستصل بعثة الفريق صباح اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل.

ويدير اللقاء الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر اقامة المباراة بعد الأزمة التي نشبت من قبل بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ببرج العرب.
بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تطير إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تطير إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تطير إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تطير إلى القاهرة لمواجهة الزمالك
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