خالد الصاوي: محمود البنا حكاية رجولة محتاجة تدرس في مناهج الطلبة

نعى الفنان خالد الصاوي، شهيد الشهامة محمود البنا الذي راح ضحية دفاعه عن ابنة قريته من قاتلة محمد راجح بمحافظة المنوفية.



ونشر خالد الصاوي فيديو لـ محمود البنا شهيد المنوفية وعلق عليه قائلا: "محمود البنا حكاية رجولة ... محتاجة تدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه ... ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا #محمود_البنا".



ولقى الفيديو ردودا واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات "الله يرحمة ويسكنه فسيح جناته" و "اللهم اغفر لة وارحمة" و "إعدام راجح حق محمود البنا فين "و" ان شاء الله اعدام " و" يارب النصر يا محمود ".