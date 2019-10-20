تعليق ناري من نادين الراسي على إقالة الحكومة اللبنانية

أشعلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" بعد تعليقها على إعلان سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، استقالة 4 وزراء يمثلون الحزب في الحكومة اللبنانية على هامش الاحتجاجات والتظاهرات المشتعلة في لبنان.



وعلقت نادين الراسي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "تحيّة إجلال لرجُلٍ من رجالات بلادي #لبناني_أصيل #القوات_اللبنانية حكيم يا حكيم ..شكرا".



وكانت نادين الراسي تصدرت محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بإحراق إطارات السيارات في التظاهرات اللبنانية اعتراضا على ما تواجه لبنان من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وكانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس آب في لبنان، وهو الأمر الذي آثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.



وكان عدد من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.