شاعر المليون .. مسابقة تختصر المسافات أمام نجومية الشعراء

يواصل فريق مسابقة وبرنامج شاعر المليون جولاتهم في عدة مدن وعواصم عربية لاختيار المتسابقين المؤهلين لخوض المسابقة.





كانت اخر تلك المحطات ، الكويت، حيث اختتمت مساء الجمعة في دولة الكويت، جولة مقابلات لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، فيما تستعد اللجنة لجولة العاصمة أبوظبي والتي تنطلق الخميس المقبل 24 أكتوبر ولغاية 26 أكتوبر الجاري في مسرح شاطئ الراحة.





وفي هذا الإطار، أكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، أن لجنة تحكيم البرنامج وفرق العمل سعداء جدًا بالنجاح المميز الذي حققته جولة الكويت، والتي فاقت التوقعات من حيث كثافة الشعراء من جهة والأداء المتميز الذي قدمه الشعراء من جهة.





وأشار المزروعي إلى أن رحلة البحث عن حامل البيرق ما زالت مستمرة، وأن فريق العمل يستعد لجولة مقابلات البرنامج في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي الخميس المقبل، حيث سيبدأ استقبال الشعراء منذ ساعات الصباح الباكر.





ومن جهة أخرى، أشاد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بالمستوى الشعري الذي قدمه الشعراء في جولة الكويت، الأمر الذي يبشر بمستوى تنافسي عالي في طريق الحصول على لقب شاعر المليون ونيل البيرق، مؤكدين على وجود عدد كبير من الوجوه الشابة المتمكنة والتي قدمت أعمال لفتت انتباه لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية للبرنامج.





وأشاروا إلى أن جولة الكويت حققت الطموح المتوقع من الشعراء المشاركين، وقد تميزت الكويت كعادتها بتقديم الشعراء المميزين الذين قدموا روائع شعرية تنافس على مقاعد ال100، وأن حضور الشعراء كان لافت ومميز على مدار الأيام الثلاث.





وكانت جولة الكويت قد حظيت بنصيب من البطاقات الذهبية والتي حصل عليها 5 شعراء، وبذلك يضمن الشعراء الخمس مقاعدهم في المرحلة القادمة والتي تشمل قائمة ال 100 شاعر.





وأفاد شعراء مشاركين في جولة مقابلة لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه التاسع، أن البرنامج يختصر المسافات أمام نجومية الشاعر، حيث أنه ساهم على مدار مواسمه السابقة في تسليط الضوء على مئات النجوم من الشعراء على مستوى الخليج العربي خصوصًا والوطن العربي بشكل عام.





وأفادوا أن عيون الشعراء تتطلع إلى مسرح شاطئ الراحة، واصفين الوقوف على خشبة مسرحه بالمنصة التي يتمنى الشاعر المبدع أن يقف عليها ليطلق العنان لإبداعه، وليكون من بين النجوم الذين يتابعهم الملايين من المشاهدين خلال عرض الحلقات المباشرة من البرنامج.



