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أخبار العالم

تركيا وروسيا ستبحثان إخراج المسلحين الأكراد من منبج وكوباني بسوريا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
تركيا وروسيا ستبحثان
تركيا وروسيا ستبحثان إخراج المسلحين الأكراد من منبج وكوباني
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رويترز
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، الأحد، إن بلاده ستناقش مع روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من مدينتي منبج وكوباني بشمال سوريا خلال محادثات في سوتشي هذا الأسبوع.

واتفقت أنقرة وواشنطن يوم الخميس على وقف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا خمسة أيام لإتاحة الفرصة أمام وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من "منطقة آمنة" مزمعة.

وسيسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات طارئة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جاويش أوغلو خلال مقابلة مع محطة كانال 7 إن تركيا تتوقع إخراج وحدات حماية الشعب من المناطق التي انتشرت فيها القوات الحكومية السورية المدعومة من موسكو في شمال سوريا.

وأضاف أن تركيا لا تريد أن ترى أي مسلح كردي في المنطقة الآمنة بسوريا بعد هدنة الأيام الخمسة.
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