في يومها العالمي.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب هشاشة العظام

خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 20 أكتوبر من كل عام، ليكون يومًا عالميًّا لمرض هشاشة العظام، تذكر فيه بخطورته، وترفع الوعي به، وبأساليب الوقاية منه، فأصبح مرضًا شائعًا ليس فقط بين كبار السن، بل يصاب به الشباب أيضًا نتيجة فعل بعض العادات اليومية التي تؤثر على كفاءة العظام .



بعض العادات التي نفعلها جمعيًا يوميًا قد تكون السبب وراء الإصابة بمشكلة هشاشة العظام في سن صغير، لذا يجب تجنب هذه العادات بقدر الإمكان واستبدالها بأمور أخرى صحية للحفاظ على صحة العظام، إليك أبرز العادات الخاطئة التي تسبب المرض بحسب موقع cheatsheet :



1 – دايت قاسي :

كشفت العديد من الأبحاث العلمية أن فقدان الكثير من الوزن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم بشكل ملحوظ عامل خطر كبير.



2- الجلوس كثيرًا :

الإبقاء لساعات طويلة مستلقيًا على الأريكة دون تحريك الجسم والعظام أمر بالغ الخطورة ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تضعف كفاءة العظام حين لا تعمل .



3- عدم التعرض لآشعة الشمس :

فالجيمع يعلم أن عدم التعرض لأشعة الشمس المفيدة صباحًا أمر ضار بالصحة وبشكل خاص للعظام ، حيث يقل فيتامين د الذي نستمده من الشمس، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ، وهو أمر ضروري لصحة العظام .



4- تناول الكثير من القهوة :

كوب القهوة صباحًا أمر هام للبقاء نشطًا ومستيقظًا لكنها لها أثار سلبية على صحة العظام ، ومن الأفضل تقليل الكافيين وعدم تناول أكثر من فنجانين في اليوم، واستبدالها بالشاي قدر المستطاع .



5- إدمان المياه الغازية :

وهي معلومة يعرفها الجميع ويتداولها، فمن الشائع أن الإفراط في تناول المياه الغازية يضر بصحة العظام، ويكمن السر في أن حامض الفسفوريك الموجود في المياه الغازية يخرج الكالسيوم من العظم ، وهو ما قد يكون سبب ارتباطه بمرض العظام.