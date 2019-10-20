طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وجّه محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر لـ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.





وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقي بالله عليكوا حد يعرف ياخد طارق حامد والا الونش أسري".





وأضاف مرتضي منصور: ‫"أتمني اتخاذ القرار الأنسب لصالح الكرة المصرية.. لان عندك في المستقبل كأس عالم للأندية في قطر وكأس العالم 2022 والكثير من البطولات العالمية".‬





وتابع: ‫"فلن تقاطع العالم" والافضل عدم خلط السياسه بالرياضه ولا بالدين. والسلام عليكم".





وكان مرتضى منصور قد كشف عن مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، لإخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الافريقي امام الترجي التونسي في قطر.





وتضمن الخطاب الأسباب السياسية في المقام الأول ، لعداء قطر وقيادتها ، لمصر واعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وإعلان مقاطعتها من قبل القيادة المصرية ، وبعض الدول العربية "الإمارات والبحرين والسعودية"، بالإضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.





وأضاف، خلال برنامج الزمالك اليوم، أن الفريق لن يسافر إلى قطر فهى دولة ارهابية ، واعلامها يحرض على قتل الجيش واختلاق الازمات في الدول العربية مثل سوريا ولبنان ، مشيرا إلى أنهم سيفتعلون أزمة مع لاعبي الفريق، ولن يضمن أن يخطفوا اللاعبين واعتبارهم أسرى لتبديلهم بقيادات إخوانية مثل عصام العريان وخيرت الشاطر.



