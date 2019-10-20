أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

وجه صالح جمعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ أحمد كمال جيلبرتو، نجم فريق الإعلاميين، والذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة الفريقين الودية.



وكتب صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية".



وأضاف: "وننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله".



وكان اللاعب أحمد كمال «جيلبرتو» تعرض لـ قطع في الرباط الصليبي بالركبة إثر كرة مشتركة مع صالح جمعة، لاعب الأهلي، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب التتش مؤخرا.



