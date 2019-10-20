Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صالح جمعة لاعب الأهلي
صالح جمعة لاعب الأهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه صالح جمعة، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة لـ أحمد كمال جيلبرتو، نجم فريق الإعلاميين، والذي تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة الفريقين الودية.

وكتب صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية".

وأضاف: "وننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله".

وكان اللاعب أحمد كمال «جيلبرتو» تعرض لـ قطع في الرباط الصليبي بالركبة إثر كرة مشتركة مع صالح جمعة، لاعب الأهلي، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب التتش مؤخرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب الأهلي ينشر صورة بصحبة وليد ازارو ورمضان صبحى 

صالح جمعة يستفز شقيقه عبد الله بعد التتويج بـ السوبر.. صورة

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

أصيب بالرباط الصليبي.. الأهلى يعرض علاج لاعب الإعلاميين

«الإعلاميين» يكشف حقيقة تعمد صالح جمعة إصابة جيلبرتو بالرباط الصليبي.. فيديو

ترشيحاتنا

اشمعنى قطر؟ الزمالك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الكاف

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

غياب شيكابالا.. أمير مرتضى يكشف تطورات حالة مصابي الزمالك والصفقات الجديدة .. فيديو

المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

موعد المولد النبوي 2019

في ندوة صدى البلد.. ريم البارودي تكشف أسرار حياتها الفنية والشخصية

Advertisements

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

عقوبات غير مسبوقة.. ماذا ينتظر الأهلي في حال عدم خوض مباراة الجونة

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

تمسك بموقفك .. رسالة نارية من مرتضى منصور للخطيب.. فيديو

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

تفاصيل خطاب الزمالك لـ كاف.. اللعب في قطر يعرض اللاعبين للأسر لتبادل عناصر إخوانية

المباراة القادمة مع قطر.. المنتخب العسكري يقسو على كندا بثلاثية في كأس العالم

اشمعنى قطر؟ الزمالك يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الكاف

تعرف على موقف صلاح.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما

في عيد ميلادها الـ 53.. 20 إطلالة أنيقة لـ سمية الخشاب

السعودية تغزو الفضاء بأول رائد ترسله روسيا إلى المحطة الدولية.. صور