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أخبار البلد

مش عارفة أرجع.. سالى عبد السلام تروى ما حدث لها فى لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:18 م
سالى عبد السلام
سالى عبد السلام
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام فيديو من لبنان توضح ما يحدث لها.

علقت سالى عبد السلام على الفيديو قائلة: "كنا بنصور فى بيروت كلام_نواعم، مش عارفين هنرجع امتى ولا هيحصل ايه..ربى احمى لبنان وشعبها انا بحب لبنان".

وأضافت سالى فى منشور آخر: "المشكلة ان كمان سمر المقرن معرفتش تسافر على السعودية معرفتش تطلع على المطار من الطريق و كلنا هنفضل هنا شكلنا! ربى احمى لبنان واهلها".

وجاءت التعليقات على هذه المنشورات كلها بالدعاء للبنان وأهلها أن تمر هذه الأزمة، ولسالى عبد السلام أن تعود بالسلامة لمصر.

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