مش عارفة أرجع.. سالى عبد السلام تروى ما حدث لها فى لبنان

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام فيديو من لبنان توضح ما يحدث لها.
علقت سالى عبد السلام على الفيديو قائلة: "كنا بنصور فى بيروت كلام_نواعم، مش عارفين هنرجع امتى ولا هيحصل ايه..ربى احمى لبنان وشعبها انا بحب لبنان".
وأضافت سالى فى منشور آخر: "المشكلة ان كمان سمر المقرن معرفتش تسافر على السعودية معرفتش تطلع على المطار من الطريق و كلنا هنفضل هنا شكلنا! ربى احمى لبنان واهلها".
وجاءت التعليقات على هذه المنشورات كلها بالدعاء للبنان وأهلها أن تمر هذه الأزمة، ولسالى عبد السلام أن تعود بالسلامة لمصر.
علقت سالى عبد السلام على الفيديو قائلة: "كنا بنصور فى بيروت كلام_نواعم، مش عارفين هنرجع امتى ولا هيحصل ايه..ربى احمى لبنان وشعبها انا بحب لبنان".
وأضافت سالى فى منشور آخر: "المشكلة ان كمان سمر المقرن معرفتش تسافر على السعودية معرفتش تطلع على المطار من الطريق و كلنا هنفضل هنا شكلنا! ربى احمى لبنان واهلها".
وجاءت التعليقات على هذه المنشورات كلها بالدعاء للبنان وأهلها أن تمر هذه الأزمة، ولسالى عبد السلام أن تعود بالسلامة لمصر.