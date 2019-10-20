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حوادث

تموين القاهرة تتحفظ على أدوية محظورة داخل صيدليتين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:00 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مسئولى صيدليتين لحيازتهما عقاقير وأدوية متنوعة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل الصيدليات.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل الصيدليات بالمخالفة لأحكام القانـون، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الصيدلية على (1195 عبوة أدوية وأقراص وحقن مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

كما تم ضبط (مسئول عن صيدلية كائنة بذات الدائرة - مقيم قلين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل الصيدليات، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الصيدلية على (219 عبوة أدوية وأقراص وحقن مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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