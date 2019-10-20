فيديوجراف| تفاصيل أولى جلسات #محاكمة_راجح قاتل #شهيد_الشهامة

شهدت محكمة شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة وتواجد أمني مكثف من قوات الأمن، حيث تم إغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية للمحكمة ومنع المواطنين من المرور.





وهتف العشرات من المواطنين بالقرب من المحكمة أثناء نظر قضية ضحية الشهامة محمود البنا.





وردّد المواطنون العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح.





وقررت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة ٢٧ أكتوبر، وذلك للاطلاع على أوراق القضية والمستندات المطلوبة.



