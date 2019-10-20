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أخبار العالم

بـ الأسلاك الشائكة.. قوات الأمن اللبنانية تغلق جميع الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:21 م
قوات الأمن اللبنانية
قوات الأمن اللبنانية تغلق كافة الطرق المؤدية إلى القصر الجمه
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دعاء أبوهشيمة
قامت القوى الأمنية اللبنانية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بالأسلاك الشائكة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اتخاذ إجراءات احترازية بالتزامن مع التظاهرات التي خرجت في بيروت ومناطق أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أقامت قوات الأمن اللبنانية، حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية.

وقد بدأ عشرات الآلاف من المحتجين التظاهر في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب مصادر لبنانية.
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