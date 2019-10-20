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أخبار العالم

المرصد السوري: قتلى في انفجارات قرب مقر المخابرات شرق حلب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره (لندن) بسقوط قتلى، جراء انفجار عبوات ناسفة في منطقة يتواجد فيها مقر لأجهزة النظام الأمنية السورية في (تل الزرازير) بالقسم الشرقي من مدينة (حلب).

وأوضح المرصد - على موقعه الرسمي - أنه سُمع دوي انفجارات عدة في منطقة (تل الزرازير) الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، صباح اليوم الأحد، وتبين أنها ناجمة عن انفجار عبوات ناسفة بالقرب من حي السكري في منطقة يتواجد فيها مقر لأجهزة النظام الأمنية، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم -حتى اللحظة- تحديد هوية الفاعلين، حيث تفرض قوات النظام طوقًا أمنيًا على المنطقة بعد التفجيرات.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره (لندن) بسقوط قتلى، جراء انفجار عبوات ناسفة في منطقة يتواجد فيها مقر لأجهزة النظام الأمنية السورية في (تل الزرازير) بالقسم الشرقي من مدينة (حلب).

وأوضح المرصد - على موقعه الرسمي - أنه سُمع دوي انفجارات عدة في منطقة (تل الزرازير) الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، صباح اليوم الأحد، وتبين أنها ناجمة عن انفجار عبوات ناسفة بالقرب من حي السكري في منطقة يتواجد فيها مقر لأجهزة النظام الأمنية، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم -حتى اللحظة- تحديد هوية الفاعلين، حيث تفرض قوات النظام طوقًا أمنيًا على المنطقة بعد التفجيرات.
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