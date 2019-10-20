تأجيل دعوى عدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي

قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميًا، لجلسة أول فبراير المقبل .





وقالت الدعوى إن الكثير لا يعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.



