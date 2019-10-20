Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل دعوى عدم الاعتداد بـ الطلاق الشفوي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:52 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميًا، لجلسة أول فبراير المقبل .

وقالت الدعوى إن الكثير لا يعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.

وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خروج والد محمود البنا من قاعة المحكمة برفقة فريق الدفاع بعد عرض طلباتهم أمام المحكمة

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار

ضحية جديدة للكلاب .. شيماء ابنة أسيوط فقدت شفتها واللثة

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتمال فرق المدربين.. لقطات مميزة لـ أحلام وراغب علامة من The Voice

رقم خرافي.. سعر إطلالة أحلام في The voice

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات