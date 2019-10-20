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توك شو

بسنت النبراوي: شهرتي أصبحت بسبوسة بالسمنة منقطة بسبب الوصية.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:55 م
بسنت النبراوى
بسنت النبراوى
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آيات أحمد
قالت الفنانة بسنت النبراوى، إنها دخلت المجال الفنى من خلال كتابة السكريبتات وتمثيلها فى مقاطع فيديو على الفيس بوك، لافتة إلى أن مدير أعمال الفنان أكرم حسنى هو أول من اكتشفها وعرض عليها دورًا فى مسلسل "الوصية".

وأضافت بسنت، خلال حديثها ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد2"، أن أغنية " بسبوسة بالسمنة" أثارت ضجة والتصقت بى جدًا، موضحة أن اسم شهرتها أصبح "بسبوسة بالسمنة منقطة" من بعد الأغنية.

وتابعت أنا عملت كمضيفة جوية لمدة 11 عامًا، موضحة أنها بعد تعرضها لظروف صحية استقالت عن عملها وتفرغت لعملها الفنى والتمثيل، مضيفة شاركت فى عدة أعمال فنية.

واستطردت شاركت فى سيت كوم خليجي يعرض الآن على الفضائيات، بالإضافة إلى مشاركتى فى مسلسل " سوبر ميدو"، والزوجة 18".
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