التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة روما وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة روما وسامبدوريا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



سيطر روما على معظم مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 59 %، مقابل 41 % لـ سامبدوريا، لكنه فشل في ترجمة الفرص التى أتيحت له إلى أهداف.



ويسعى روما لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة.



ويحتل الذئاب المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

