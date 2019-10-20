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رياضة

رغم غياب محمد صلاح عن مواجهة اليونايتد.. بشرى سارة لعشاق ليفربول

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:16 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
عاد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لتشكيل الفريق الأساسية أمام ليفربول، لأول مرة، بعد غياب منذ 72 يوما.

وكان أليسون بيكر تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي، الشهر قبل الماضي، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب عدم تعافيه، من الإصابة، التي لحقت به أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وقطع خطوة جديدة نحو اللقب الغائب من 30 عاما، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السابقة في البريميرليج هذا الموسم.

على الجانب الآخر يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج السلبية قفي الفترة الاخيرة، واحتلال الفريق مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.
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