أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء الحكام على النحو الآتي:



الثلاثاء 22 أكتوبر 2019



- أسوان / إنبي : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا.



- وادي دجلة / مصر للمقاصة : محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع .. وعلي السعيد حكما رابعا.





الأربعاء 23 أكتوبر 2019



- الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا.





الخميس 24 أكتوبر 2019



- حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا.



وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:

الاثنين 21 أكتوبر 2019



- الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا



- المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا