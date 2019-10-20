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رياضة

حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:24 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.


وجاء الحكام على النحو الآتي:

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

- أسوان / إنبي : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا.

- وادي دجلة / مصر للمقاصة : محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع .. وعلي السعيد حكما رابعا.


الأربعاء 23 أكتوبر 2019

- الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا.


الخميس 24 أكتوبر 2019

- حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي:
الاثنين 21 أكتوبر 2019

- الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا

- المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا
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