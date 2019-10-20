Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات خاصة للمدافعين في مران الأهلي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

وخصص فايلر، فقرة خاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات فنية وخططية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية وفنية للاعبي الأهلي استعدادا لكانو سبورت

فقرات تدريبية متنوعة للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

رد فعل غريب من فايلر بعد عملية تصحيح الأخطاء في مران الاهلي

مران بدني وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لـ كانو سبورت

الأهلي ينهي مرانه الأخير في القاهرة استعدادا لمواجهة كانو سبورت

فايلر أوقف المران أكثر من مرة.. تقسيمة قوية في تدريب الأهلي استعدادا لكانو سبورت

ترشيحاتنا

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي.. المفتي يجيب

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

لكشف التزوير.. طلب هام من محامي شهيد الشهامة للمحكمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل

بـ فستان أسود قصير وحذاء فسفوري.. منى زكي تثير الجدل على السوشيال ميديا

تتصدره صور محمد صلاح.. ماراثون لمكافحة الإدمان في كفر الشيخ.. شاهد