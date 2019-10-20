تدريبات خاصة للمدافعين في مران الأهلي

خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.



وخصص فايلر، فقرة خاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.



وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات فنية وخططية.



