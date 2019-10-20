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رياضة

مانشستر يونايتد يتقدم بهدف راشفورد أمام ليفربول.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:14 م
راشفورد
راشفورد
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حسن العمدة
أحرز راشفورد الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب أولد ترافولد، فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد فى الدقيقة 36 عن طريق راشفورد بعد تلقيه عرضية رائعه ليسددها بقوة لتسكن الشباك ، واعترض لاعبو ليفربول لوجود خطأ وقرر حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو وقرر أن الهدف سليما.

وبدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل علي وسط ملعب مانشستر يونايتد لإحراز هدف مبكر يربك الشياطين الحمر .

وفي الدقيقة 10 جاءت فرصة لليفربول بعد لمسة رأسية من ماني تصل لفيرمينو داخل منطقة الجزاء سددها دون اتقان وتمر بعيدة عن مرمى دي خيا.

وتوغل فينالدوم بالكرة بشكل رائع ووصل إلى حدود منطقة الجزاء وسدد تصويبة قوية لكن دي خيا تصدى لها.

وجاءت هجمة لليفربول بعد كرة طولية من ارنولد ويقابلها فيرمينو بلمسة رأسية داخل منطقة الجزاء وتصل سهلة لدي خيا.
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