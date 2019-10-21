مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.. حملة إعلانية على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات.. برلمانيون: خطوة جيدة لجذب شريحة من المستثمرين.. ومطالب بتقديم البيانات اللازمة لإنجاح الحملة

برلمانية تطالب بتعاون جميع المزارات مع المصريين بالخارج

الروتين احد العوامل التى تهدد السياحة

متابعة نتائج المؤتمرات ووضعها فى حيز التنفيذ



كشف السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، أنه سيتم البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة "هندي وفرنسي وصيني وبرتغالي" هدية منه إلى مصر، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال فعاليات المؤتمر يدعو إلى الفخر.



وبدورها، إشادة داليا يوسف عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، بجهود الدولة التي تجلت في إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع» الذي نظمته وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، مؤكدة أنه سيكون له مردوده الايجابي على الاستثمار في مصر.



ورحب "يوسف" في تصريحات لـ" صدى البلد"، مبادرة السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بإنجلترا وأحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع، بالبدء في أطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، لافتة إلى أنها مبادرة محمودة تعزز فكرة المبادرة في تنمية الاستثمار في مصر.



وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بضرورة تعاون جميع الوزارات بعضها لبعض مع المصريين بالخارج لدفع عجلة التنمية وزيادة أواصر العلاقة بينهم، قائلة:" أن هذه المؤتمر يعتبر بداية للتحرك وليس نهاية المطاف ولابد من تعاون جميع الوزارات".



وأوضحت النائبة، أن من الامور الايجابية أيضا تعاون تعاون مستشفى دمرداش أطفال التي مضت تعاون تأخي بينها وبين مستشفي بانجلترا، مطالبة بمزيد من أشكال التعاون في جميع المجالات.



كما قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ما قام به السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج من أطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع" يعتبر جهد مشرف.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحمل تكلفة حملة إعلانية على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة، للتسويق للاستثمار في مصر أمر سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال جذب شريحة من المستثمرين إلى مصر من مختلف الدول التي تستهدفها الحملة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن لابد أن تنظر الحكومة إلى القصور التي يعاني منها الملف الاستثماري في مصر، هل هي في التسويق أم في مشاكل اخرى مثل الروتين والبيروقراطية، وتضع خطة واضحة للقضاء عليها، بالإضافة إلى تقديم مزيد من البيانات والمعلومات والدعم لهؤلاء المصريين بالخارج الذين يقومون بتقديم المساعدات لجذب الاستثمار إلى مصر وغيرهم.



وأشاد محمد البدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بجهود الدولة التي تجلت في إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع» الذي نظمته وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج.



وأضاف "البدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي جهد يبزل في جذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار في مصر محمود، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك لجان متابعة تقوم بمتابعة هذه المؤتمرات كل ثلاث أشهر كحد أقصى لمعرفة بعد انتهائها لقياس الأثر الايجابي والسلبي منها والعمل على تحسينه والاستفادة به.



وأشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود أيضا السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بانجلترا، بعد البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة.



وطالب النائب الحكومة بوضع خطة للتعاون بين جميع المصريين بالخارج وتقديم البيانات اللازمة لهم في حالة إطلاق هذه الحملات الاعلانية لتنمية الاستثمار في مصر.